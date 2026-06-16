Наслідки атаки на Московський НПЗ

Уночі та вранці вівторка, 16 червня, дрони атакували нафтові обʼєкти росіян у Краснодарському краї та Москві. Про це повідомили радник міністра оборони Сергій Стерненко та голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що регіон вночі атакували дрони. Внаслідок атаки зайнялася пожежа на нафтобазі у станиці Полтавській.

На відео, оприлюднених у мережі, видно пожежу на території місцевого НПЗ. Очевидці зафіксували сильне задимлення.

Через атаку місцева влада перекрила трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобєліковським. За даними російського оперштабу, постраждалих внаслідок атаки немає.

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Крім того, вранці 16 червня дрони атакували Москву та її агломерацію. На фото та відео, поширених очевидцями, видно масштабну пожежу на території місцевого нафтового об'єкта в районі Капотня.

За даними Сергія Стерненка та Андрія Коваленка, під удар потрапив Московський нафтопереробний завод.

Московський НПЗ належить компані «Газпромнєфть», забезпечує понад 50% потреб у дизелі та 40% у бензині для регіону. Він розташований за близько 15 км від Кремля.

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«У Москві і так вже вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших НПЗ. Тепер очікуємо на ще більшу кризу. Москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього», – написав Андрій Коваленко.

Зазначимо, повітряну тривогу у Москві так і не оголосили. Водночас мер Москви Серґєй Собянін підтвердив атаку та повідомив про пошкодження на НПЗ. За його словами, постраждалих там немає, на місці влучання працюють пожежники. Собянін також заявив, що над Москвою нібито збили 25 безпілотників.

Доповнено о 10:07. Атаку на Московський НПЗ прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що завод розташований за 500 км від кордону з Україною та подякував за операцію бійцям СБУ, СБС, ССО, ГУР та ракетних військ.

«Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 червня українські дрони атакували стратегічний нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, там зайнялася масштабна пожежа. Термінал вважається одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії. Це найбільший нафтовий термінал на північному заході країни з пропускною здатністю до 12,5 млн т нафтопродуктів на рік.