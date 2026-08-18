Директорка фінансового департаменту ЛМР Вікторія Довжик та директор філії Ощадбанку на Львівщині Ігор Романів

У вівторок, 18 серпня, львівська міськрада та АТ «Державний ощадний банк України» підписали договір про залучення позики в 582,6 млн грн. Гроші витратять на проєкти в житлово-комунальному господарстві, дорожній інфраструктурі, теплопостачанні та розвитку альтернативних і резервних джерел енергії. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

«Залучені 582,6 млн грн від Ощадбанку ми спрямуємо на дев’ять об’єктів, що безпосередньо впливають на життєстійкість міста та якість послуг для мешканців. Передусім йдеться про модернізацію теплопостачання, розвиток резервних джерел енергії та інші проєкти критичної інфраструктури. Це питання безперебійного функціонування міста, його енергетичної безпеки та готовності до будь-яких викликів», – прокоментувала директорка департаменту фінансової політики ЛМР Вікторія Довжик.

У червні Львівська міська рада ухвалила про запозичення 1,78 млрд грн на 38 інфраструктурних та соціальних проєктів. Раніше місто вже підписало договори про позику на 1,2 млрд грн з «Укргазбанком» та «Укрексімбанком». Умови кредитування погоджені міністерством фінансів України.