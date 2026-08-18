Приводом для погроз стали повідомлення про те, що Україна використовує британські БпЛА

Росія пригрозила Великій Британії наслідками після повідомлень про використання Україною безпілотників британського виробництва для ударів по цілях на території РФ. Про це у вівторок, 18 серпня, заявило посольство Росії у Великій Британії.

Москва звинуватила Велику Британію у підтримці Києва та заявила про нібито її причетність до ударів по російській території. У російському дипломатичному відомстві заявили, що повідомлення про застосування Україною британських дронів нібито свідчать про свідоме прагнення Лондона до ескалації.

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«Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить», – йдеться у заяві російського посольства.

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У Лондоні водночас заявили, що не мають наміру відмовлятися від підтримки України.

Речник британського Міноборони наголосив, що Велика Британія стоїть «пліч-о-пліч» з Україною та продовжить надавати їй обладнання, необхідне для захисту від російського вторгнення.

«Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії — як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників», – заявив представник відомства.

Нагадаємо, приводом для погроз стали повідомлення ЗМІ про те, що українські військові використовували безпілотники, вироблені двома британськими компаніями, під час кампанії далекобійних ударів по Росії.