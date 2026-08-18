Москва пригрозила Британії через постачання Україні дронів
У Москві звинуватили Лондон у нібито навмисній ескалації війни
До теми
Росія пригрозила Великій Британії наслідками після повідомлень про використання Україною безпілотників британського виробництва для ударів по цілях на території РФ. Про це у вівторок, 18 серпня, заявило посольство Росії у Великій Британії.
Москва звинуватила Велику Британію у підтримці Києва та заявила про нібито її причетність до ударів по російській території. У російському дипломатичному відомстві заявили, що повідомлення про застосування Україною британських дронів нібито свідчать про свідоме прагнення Лондона до ескалації.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
«Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить», – йдеться у заяві російського посольства.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У Лондоні водночас заявили, що не мають наміру відмовлятися від підтримки України.
Речник британського Міноборони наголосив, що Велика Британія стоїть «пліч-о-пліч» з Україною та продовжить надавати їй обладнання, необхідне для захисту від російського вторгнення.
«Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії — як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників», – заявив представник відомства.
Нагадаємо, приводом для погроз стали повідомлення ЗМІ про те, що українські військові використовували безпілотники, вироблені двома британськими компаніями, під час кампанії далекобійних ударів по Росії.