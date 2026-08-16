Британський реактивний безпілотник BAE Systems Nyan

Протягом останніх шести місяців Україна почала застосовувати британські безпілотники для ударів по промислових і військових об’єктах у глибокому тилу Росії. Про це 15 серпня повідомила газета The Times з посиланням на джерела у Збройних силах України.

За даними видання, серед озброєння, яке використовували під час таких атак, був реактивний безпілотник BAE Systems Nyan, випробуваний Королівським флотом Великої Британії. Також українські військові застосовували ще один британський дрон, виробника якого видання не розголошує з безпекових міркувань.

Високопоставлений співрозмовник у ЗСУ зазначив, що більшість далекобійних ударів Україна здійснює за допомогою власних безпілотників. Водночас британські дрони також продемонстрували значну ефективність під час таких операцій.

За даними газети, під удари британських дронів вже потрапляли нафтопереробні заводи біля Москви, у Ярославлі, Волгограді та Бєлгороді.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив, що Україні передадуть ліцензію на виробництво британської системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak для захисту дронів.