Володимир Зеленський та Енді Бернем під час зустрічі 27 липня 2026 року

Велика Британія передасть Україні технології своєї системи радіоелектронної боротьби для захисту дронів. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з Володимиром Зеленським. За даними The Independent, йдеться про систему РЕБ Stone Cloak.

Енді Бернем, який 20 липня обійняв посаду премʼєр-міністра Великої Британії, запевнив, що підтримка України залишиться незмінною. Він засудив розпочату Росією війну проти України, назвавши її несправедливою.

«Думаю, переважна більшість британців однаково сприймає ситуацію. Ми відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти, і чітко усвідомлюємо, що наш обов’язок – бути поруч із вами та підтримувати вас», – сказав Енді Бернем.

Володимир Зеленський та Енді Бернем обговорили подальшу підтримку України й розвиток двостороннього партнерства. Зокрема, йшлося про спільне оборонне виробництво та створення профільних підприємств у двох країнах. За підсумками переговорів сторони домовилися посилювати співпрацю та нарощувати її темпи.

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«На підтвердження наших намірів сьогодні я можу оголосити, що ми робимо ще один крок уперед. Ми надаємо Україні вітчизняні технології РЕБ для захисту українських дронів. Це допоможе точніше вражати цілі та рятувати життя українців. Це також демонструє, які інновації можуть створити наші промисловості, працюючи разом», – повідомив Енді Бернем.

За даними The Independent, Велика Британія передасть Україні ліцензію на виробництво системи РЕБ Stone Cloak.

Stone Cloak – система радіоелектронної боротьби британського виробництва. Вона компактна (розміром з ноутбук) і здатна приховувати дрони від радарів та засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що США вже почали процедуру видачу Україні ліцензії на виробництво ракет для системи ППО Patriot. Про згоду надати Україні ліцензію оголосив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулась 8 липня.

23 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна вироблятиме ракети для Patriot разом з одним з найбільших виробників зброї – оборонною компанією Raytheon. Зокрема, ця компанія виробляє ЗРК Patriot, крилаті ракети Tomahawk, ракети Sidewinder (AIM-9) та переносні ЗРК Stinger.