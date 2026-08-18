Усі овочі залишаються свіжими, тому соус має насичений смак і яскравий аромат. Готується така аджика лише за кілька хвилин і добре підходить до м’яса, риби, картоплі та інших домашніх страв. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Помідори 1 кг Солодкий червоний перець 300 г Перець чилі 2 шт. Часник 1 головка Сіль 20 г Цукор 60 г Соняшникова олія 100 мл Спосіб приготування: Крок 1 Добре помийте помідори та наріжте їх шматочками. Крок 2 Помийте солодкий перець, видаліть плодоніжки та насіння, після чого наріжте шматочками. Очистьте часник. Крок 3 Помийте перець чилі, видаліть насіння та наріжте його невеликими шматочками. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Викладіть усі підготовлені овочі в чашу блендера та подрібніть до однорідної маси. За бажанням пропустіть овочі через м’ясорубку. Крок 5 Перекладіть овочеву масу в миску, додайте сіль, цукор і соняшникову олію. Крок 6 Ретельно перемішайте аджику, щоб сіль і цукор рівномірно розподілилися. Крок 7 Перекладіть готову аджику в чисту суху банку та щільно закрийте кришкою. Крок 8 Зберігайте аджику в холодильнику та використайте протягом 5–7 днів.