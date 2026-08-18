Сира аджика з помідорів. Рецепт дня
Усі овочі залишаються свіжими, тому соус має насичений смак і яскравий аромат. Готується така аджика лише за кілька хвилин і добре підходить до м’яса, риби, картоплі та інших домашніх страв. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Помідори
|1 кг
|Солодкий червоний перець
|300 г
|Перець чилі
|2 шт.
|Часник
|1 головка
|Сіль
|20 г
|Цукор
|60 г
|Соняшникова олія
|100 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Добре помийте помідори та наріжте їх шматочками.
Крок 2
Помийте солодкий перець, видаліть плодоніжки та насіння, після чого наріжте шматочками. Очистьте часник.
Крок 3
Помийте перець чилі, видаліть насіння та наріжте його невеликими шматочками.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть усі підготовлені овочі в чашу блендера та подрібніть до однорідної маси. За бажанням пропустіть овочі через м’ясорубку.
Крок 5
Перекладіть овочеву масу в миску, додайте сіль, цукор і соняшникову олію.
Крок 6
Ретельно перемішайте аджику, щоб сіль і цукор рівномірно розподілилися.
Крок 7
Перекладіть готову аджику в чисту суху банку та щільно закрийте кришкою.
Крок 8
Зберігайте аджику в холодильнику та використайте протягом 5–7 днів.