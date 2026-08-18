Наслідки атаки на склад Wildberries

У вівторок, 18 серпня, російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на її території. Росіяни заявили про понад 600 дронів, 180 з яких нібито знищили у Підмосковʼї.

Мер Москви Сєрґєй Собянін заявив про нібито відбиття атаки безпілотників на Москву. За його словами, протягом ночі російська ППО начебто збила у Московському регіоні 180 БпЛА. Загалом, за словами Собяніна, територію Росії атакували 620 дронів.

Водночас губернатор Московської області Андрєй Воробйов заявив про пошкоджений склад Wildberries в «Атлант-парку» Богородського округу. Там зайнялася пожежа. У пресслужбі компанії повідомили про «незначні ушкодження» на логістичному комплексі.

У місцевих телеграм-каналах поширили відео прольоту дронів та роботи російської ППО. Внаслідок його роботи у Московській області пошкоджені будинки.

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Через атаку дронів Росавіації оголосило про обмеження в роботі московських аеропортів «Домодєдово», «Внуково», «Жуковський» і «Шереметьєво».

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Сили оборони уразили найбільший логістичний хаб російського маркетплейса Wildberries в Підмосков’ї. Внаслідок атаки хаб в Колєдіно площею 250 тис. м² вигорів до фундаменту.