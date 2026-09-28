Чоловік раптово вийшов на колію

У неділю, 27 вересня, у селі Плугів Золочівського району електропоїзд сполученням «Трускавець – Дніпро» наїхав на чоловіка. Він загинув. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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Як повідомили в обласній владі, аварія сталася близько 18:05. Потяг наїхав на 61-річного мешканця села Гончарівка Золочівської громади. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

Як повідомили у поліції Львівської області, чоловік раптово вийшов на колії. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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