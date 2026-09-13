Наїзд стався ввечері поблизу станції «Персенківка»

Увечері суботи, 12 вересня, поблизу залізничної станції «Персенківка» у Львові пасажирський потяг наїхав на 52-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. Про це вранці 13 вересня повідомила поліція Львівщини.

За даними правоохоронців, наїзд стався приблизно о 19:50. Попередньо встановлено, що загиблий був мешканцем Львова. Інші обставини події з’ясовують.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 серпня на вул. Рудненській у Львові потяг на смерть збив 39-річного працівника депо. Крім того, 12 серпня на залізничному перегоні «Львів – Персенківка» пасажирський потяг «Київ – Івано-Франківськ» смертельно травмував чоловіка.

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