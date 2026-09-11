Внаслідок ДТП 77-річний водій ВАЗ загинув на місці

У четвер, 10 вересня, у місті Золочів на Львівщині водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим легковим автомобілем. Внаслідок ДТП 77-річний водій ВАЗ загинув на місці. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться в повідомленні, аварія сталася 10 вересня близько 13:55 на вул. Степана Бандери, 9 у місті Золочів. 77-річний місцевий мешканець за кермом ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Audi A4, за кермом якого перебував 46-річний мешканець Золочева.

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Внаслідок ДТП 77-річний водій загинув на місці. Обставини події встановлюються.

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