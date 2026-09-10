На Львівщині сталися дві смертельні аварії

У вівторок, 9 вересня, у Стрийському та Самбірському районах Львівщини сталися дві смертельні ДТП. Унаслідок аварій загинули 76-річний велосипедист і 37-річний водій легковика. Деталі повідомив департамент цивільного захисту Львівської ОВА.

Зазначають, що близько 16:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Тростянець 76-річний мешканець Миколаєва, керуючи електровелосипедом, зіткнувся з вантажівкою MAN із напівпричепом Schmitz. Вантажівкою керував мешканець села Давидів 2001 року народження.

Велосипедиста з травмами доправили до лікарні святого Луки у Львові, де він помер.

Ще одна аварія сталася близько 16:30 у селі Нижня Яблунька Самбірського району. За попередніми даними, 37-річний водій Renault Modus не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, після чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

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Обставини обох ДТП встановлюють правоохоронці.

До слова, ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини провели складні оперативні втручання двом підліткам, 15 і 17 років, які потрапили у ДТП на мотоциклі. За словами лікарів, у них були і такі переломи, які вони у своїй 35-річній практиці ще не зустрічали.