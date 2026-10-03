Винищувач Mirage 2000-5F французького виробництва знищив крилату ракету S8000 «Бандероль»

Український винищувач Mirage 2000-5F французького виробництва вперше знищив російську крилату ракету S8000 «Бандероль» за допомогою авіаційної гармати. Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомив французький проєкт French Aid to Europe, який відстежує військову допомогу Франції Україні.

Наразі подробиці операції не розголошують: невідомо, коли й де саме збили ракету, а також хто керував винищувачем. Відомо лише, що для ураження цілі пілоту довелося наблизитися до неї на коротку відстань. На відміну від ракет класу «повітря-повітря», які можна запускати здалеку, застосування авіаційної гармати вимагає точного наведення на ціль, що рухається зі швидкістю понад 500 км/год.

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Використання гармати також дає змогу заощаджувати дефіцитні ракети «повітря-повітря». Авіаційні снаряди коштують значно дешевше, а запас таких ракет в Україні обмежений. Нещодавно міністр оборони Євгеній Хмара назвав їх серед ключових потреб, про які Київ повідомляє партнерам з ЄС.

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Франція передала Україні винищувачі Mirage 2000 у лютому 2025 року зі складу своїх Повітряно-космічних сил. Літаки оснащені двома 30-мм авіаційними гарматами DEFA 554, кожна з яких має боєкомплект у 125 снарядів. Темп стрільби становить до 1800 пострілів за хвилину. Точна кількість літаків Mirage 2000 у ВПС України невідома. Закордонні медіа повідомляли, що Франція передала Україні від 12 до 20 літаків. Офіційно ця цифра не знайшла підтвердження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 жовтня повідомляв, що близько половини українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через тривале технічне обслуговування в Європі. За його словами, Україна планує частково перенести ремонт літаків на власну територію за підтримки західних партнерів. Зеленський наголосив, що F-16 відіграють важливу роль у захисті українського неба, зокрема у протидії новим російським реактивним безпілотникам.