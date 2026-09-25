Mirage 2000, переданий Україні

Франція передала Україні нові ракети класу «повітря-повітря» MICA, а також боєприпаси для винищувачів Mirage 2000. Про це повідомили у пресрелізі міністерства оборони країни.

Під час зустрічі очільниці французького міністерства збройних сил і у справах ветеранів Катрін Вотрен з міністром оборони України Євгенієм Хмарою йшлося про передачу ракет MICA. Крім того, Франція передала 30-мм боєприпаси для винищувачів Mirage 2000, переданих у лютому 2025 року Україні.

Кількість боєприпасів та дата їхньої передачі не уточнюється.

Зазначимо, ракети MICA – це багатоцільові ракети класу «повітря-повітря», якою оснащують винищувачі Mirage 2000-5 та Rafale. Ракета призначена для повітряного бою за межами прямої видимості в межах 60-80 км. Вага одного такого боєприпаса – 112 кг. 30-мм боєприпаси для Mirage 2000 мають стандарт 30×113 мм із вибірковим темпом стрільби 1200 або 1800 пострілів на хвилину.

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За даними видання «Мілітарний», стрільба з гармати чи використання недорогих боєприпасів дозволяє зберегти дефіцитні та дорогі далекобійні ракети для складніших повітряних цілей.