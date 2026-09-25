Мешканець Львівщини був завербований російською спецслужбою через телеграм-канал

СБУ викрила мешканця Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України та готував ракетний удар по цьому об’єкту. Про це повідомила СБУ та Офіс генпрокурора 25 вересня.

Як пише Служба безпеки України, завербований ворогом мешканець Львівщини працював на виробництві БпЛА Сил оборони на заході України. Він готував ракетну атаку по цьому об’єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БпЛА для українських захисників.

Для виконання завдання агент намагався «злити» ФСБ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної цілі. Ворог також сподівався отримати від агента інформацію про час перебування на режимному об’єкті найбільшої кількості людей. Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента.

Під час обшуків у затриманого виявлено планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв’язку із куратором від ФСБ.

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У Офісі генпрокурора уточнюють, що затриманий фотографував цехи зсередини, фіксував технологічний процес, а також виготовлення та складання окремих елементів безпілотників.

За даними слідства, мешканець Львівщини був завербований російською спецслужбою через телеграм-канал з пошуку легких заробітків.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.