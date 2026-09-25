Український президент заявив про передачу двох полонених з КНДР 23 вересня

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у порушенні угоди про нерозголошення після того, як президент Володимир Зеленський розповів про передачу країні полонених з КНДР. Про це він написав у четвер, 24 вересня, в іксі.

Південнокорейський президент розкритикував заяви опозиції, яка виступила за розголос про полонених з КНДР та заявив, що така «жорстокість і безвідповідальність є неприпустимими» з огляду на життя людей та нацбезпеку. Він додав, що в його партії також лунали думки про те, що повернення полонених з КНДР варто висвітлити – втім, корейська та українська сторона домовилися зберегти конфіденційність щодо повернення північнокорейських полонених.

Лі Чже Мьон наголосив, що державне управління має здійснюватися на благо держави, а не заради інтересів чи популярності тих, хто перебуває при владі. Президент написав, що не знає, які обставини «змусили Україну порушити домовленість про нерозголошення та оприлюднити інформацію, але це дуже прикро».

Президент Південної Кореї наголосив, що повернення північнокорейських військовополонених до країни є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію, національну безпеку та ситуацію на Корейському півострові.

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«Людину, яка заради дрібних власних інтересів ставить під загрозу чиєсь життя та національні інтереси й безпеку, називають вбивцею або зрадником. Засуджувати обґрунтовані та справедливі заходи щодо збереження конфіденційності не є правильним», – заявив він.

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї двох громадян Північної Кореї, яких ЗСУ захопили у полон у Курській області в січні 2025 року.

«Один із них, коли опинився тут, зрозумів, що його візьмуть у полон, і спробував накласти на себе руки. Він був шокований тим, що доля не дозволила йому померти. Ось як вони виховують людей на Півночі. Це реальність. У них відбирають свободу, відбирають право вибору та вбивають у голови, що вони мусять загинути – за будь-яку ціну», – сказав тоді Зеленський.

Уряд Південної Кореї відмовився підтвердити їхнє прибуття до Сеула, посилаючись на потенційні загрози безпеці та життю військовополонених та їхніх сімей, які все ще перебувають у Північній Кореї. Водночас у коментарі корейській агенції Yonhap в Офісі президента заявили, що лише розповіли про передачу північнокорейських військовополонених через Південну Корею, не розкриваючи деталей, і додали, що «було б дивно приховувати» повернення двох полонених з КНДР.