Чоловік сім днів перебував у ТЦК на Львівщині

У Жидачеві на Львівщині чоловік майже сім діб перебував у приміщенні місцевого відділу Стрийського районного ТЦК та СП. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, триває перевірка обставин перебування чоловіка у ТЦК.

Як повідомив омбудсмен, за журналом обліку та документами, поліцейський доставив чоловіка до ТЦК 16 вересня о 21:17. Приміщення він залишив 23 вересня о 18:15. Під час перевірки чоловік сказав представникам омбудсмена, що самостійно вийти звідти не міг.

За словами Лубінеця, про випадок він дізнався із соцмереж – у дописах стверджували, що чоловікові не давали повідомити рідних та адвоката про своє місцеперебування.

23 вересня представники Офісу омбудсмена разом із представниками Військової служби правопорядку відвідали відділ ТЦК. За словами омбудсмена, чоловік перебував у цокольному приміщенні, яке використовують як укриття. Там є чотири ліжка, кухня, санвузол і вентиляція. Харчування забезпечували працівники ТЦК. Водночас під час огляду виявили, що після дощів приміщення підмокає.

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Дмитро Лубінець направив запити до Стрийського районного ТЦК та СП і Стрийського районного управління поліції. Він вимагає пояснити, на якій правовій підставі чоловік перебував у ТЦК майже сім діб, як це оформили документально та чи забезпечили йому можливість зв’язатися з рідними й отримати правову допомогу. Омбудсмен також попросив зберегти відеозаписи.

Що відомо про перебування чоловіка у ТЦК?

Як писав ZAXID.NET, 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що до нього звернулася адвокатка чоловіка. За її словами, він понад тиждень перебував у ТЦК у Жидачеві й майже весь цей час не міг повідомити рідних та адвоката, де знаходиться. Депутат також опублікував відео приміщення, яке назвав підвалом ТЦК.

Водночас у Львівському обласному ТЦК заперечили, що в цьому підвалі утримували чоловіка. Там заявили, що приміщення використовують як укриття, а відео він зняв під час повітряної тривоги. За версією ТЦК, чоловіка доставили 16 вересня без військово-облікового документа, наступного дня він відмовився пройти ВЛК, а після оформлення адміністративних матеріалів та вручення повістки на 28 вересня залишив підрозділ. Водночас у повідомленні ТЦК не пояснили, чому від прибуття до виходу минуло майже сім діб.