Олексій Рева став заступником міністра обоорни

Колишній комік та сценарист гумористичного шоу «Мамахохотала» Олексій Рева став заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це у четвер, 24 вересня, повідомили на сайті Міноборони.

Зазначається, що до призначення Олексій Рева вже працював в ІТ-секторі Міноборони. Зокрема, він працював над створенням застосунку «Армія+» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс», а також очолював інші проєктні команди.

На посаді заступника міністра оборони майор Олексій Рева працюватиме над розвитком застосунків «Армія+» та «Резерв+», бойової системи DELTA, а також впроваджуватиме цифрові технології в інші ключові процеси армії.

«На цій посаді він відповідатиме за подальший розвиток цифрових рішень у системі оборони – від управління та обміну даними до сервісів для військовослужбовців – щоб цифрові інструменти безпосередньо працювали на ефективність управління, швидкість ухвалення рішень та зменшення бюрократичного навантаження на військових», – йдеться у повідомленні Міноборони.

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Більше про Олексія Реву

Олексій Рева народився 22 березня 1991 року в Полтаві. У 2013 році закінчив Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» за спеціальністю «Фінанси і кредит». Військову освіту здобув у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Олексій має брата-близнюка Ігоря Реву. Разом вони стали відомими завдяки участі в гумористичних шоу, зокрема «Розсміши коміка» та «Ліги сміху», а також як сценаристи та актори «Мамахохотала».

Олексій та Ігор Рева були сценаристами та акторами гумористичного шоу «Мамахохотала»

Після початку повномасштабного вторгнення брати мобілізувалися до ЗСУ. Вони служили в одному з Полтавських ТЦК та СП, а згодом Олексій Рева долучився до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура», у складі якої брав участь у контрнаступі 2023 року на Оріхівському напрямку. Також Олексій Рева служив у Головному управлінні розвідки. Має звання майора.

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив своїм заступником архітектора національної військової системи обізнаності DELTA Артема Мартиненка.