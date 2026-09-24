Єгор Ноздряков є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького

У 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді призначили нового командира. Ним став повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, підполковник Єгор Ноздряков. Його представили під час традиційного прощання попереднього командира бригади, Героя України, підполковника Володимира Гуцула з бойовим прапором військової частини. Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади. Водночас про причини призначення нового керівника наразі не повідомляють.

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До цього Єгор Ноздряков був заступником командира 82-ї бригади. Торік у серпні він керував операцією зі стримування росіян у районі Добропілля Донецької області. Бригада здійснила контрнаступ на кілька сіл та знищила орієнтовно 40 росіян.

Загалом за серпень–жовтень 2025 року підрозділи під керівництвом Єгора Ноздрякова ліквідували близько 1300 й поранили майже 700 окупантів, спалили понад 130 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

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Попередній керівник - підполковник Володимир Гуцул прощається з бойовим прапором військової частини

Також під час урочистостей військовослужбовців бригади відзначили нагородами та відзнаками за мужність, стійкість, професіоналізм і результативне виконання бойових завдань.