Полковник Андрій Крока став новим комбригом 155 ОМБр

Полковник Андрій Крока став новим командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Про це у неділю, 19 липня, повідомили на фейсбук-сторінці 155-ї ОМБр.

Заступник командира 21-го армійського корпусу полковник Дмитро Дрозденко передав новому командиру бригади бойовий прапор.

«Для мене велика честь прийняти бойовий прапор 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Цей стяг символізує вашу стійкість, мужність та незламність. Ми з честю нестимемо його вперед, у наше майбутнє. Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу. Я вірю, що разом ми відновимо добре ім'я 155-ї окремої механізованої бригади», – сказав Андрій Крока.

Раніше Андрій Крока обіймав посаду заступника командира 155-ї ОМБр.

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Нагадаємо, 14 липня Рокитнянський районний суд Київської області відправив під варту екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Екскомбрига та ще дев'ятьох військовослужбовців бригади підозрюють у незаконному викраденні та умисному вбивстві Максима і Романа Мосейчуків із села Калинівка Київської області.

За даними правоохоронців, у ніч на 28 червня чоловіків вивезли до іншої області, а згодом убили. 9 липня їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями знайшли у лісосмузі на території Полтавської області. 11 липня стало відомо, що Лучанов самовільно залишив місце служби.

13 липня Лучанова затримали у Подільському районі Києва, коли він разом із дружиною їхав на зустріч з адвокатом.

За даними ЗМІ, причиною вбивства двох братів став їхній конфлікт із дружиною Лучанова. Водночас під час обрання запобіжного заходу сам Лучанов своєї провини не визнав.