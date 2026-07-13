Затримання Станіслава Лучанова

Колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова затримали в Подільському районі Києва, коли він разом із дружиною їхав на зустріч з адвокатом. Правоохоронці підозрюють військового у викраденні й вбивстві цивільних на Київщині. Про це 13 липня агенції «Слідство.Інфо» повідомили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників агенції, після того як підлеглих Лучанова викрили у викраденні та вбивстві братів Мосейчуків на Київщині, колишній комбриг змінив місце проживання, вимкнув телефони, перестав користуватися своїми номерами та обмежив контакти з людьми зі свого близького оточення.

Окрім того, він почав пересуватися на інших автомобілях. За словами джерел, довгий час правоохоронці не могли встановити його місцеперебування.

Згодом поліцейські з’ясували, що екскомбриг перебуває на Подолі. У момент затримання він їхав разом із дружиною в автомобілі, який належить його тестеві, прямуючи до адвоката. За даними «Слідства.Інфо», дружина Лучанова також переховувалася разом із ним, однак її не затримували.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Інформацію джерел «Слідства.Інфо» про затримання на Подолі підтвердив начальник слідчого управління ГУНП у Київській області Сергій Болвінов.

«На контролі – все оточення комбрига. Виїзд за кордон йому заблокували одразу. Він переховувався в Києві. Але врешті ми затримали його на Подолі – там він мав зустріч», – повідомив Болвінов.

Нагадаємо, 13 липня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади, підполковника Станіслава Лучанова. За словами президента, правоохоронці вже затримали 10 людей, яких підозрюють у викраденні та вбивстві двох мешканців села Калинівка на Київщині. Подробиці цієї справи повідомили у Нацполіції.

Відомо, що раніше підполковник Станіслав Лучанов обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У лютому 2026 року його призначили командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Під його командуванням військовослужбовці бригади виконували бойові завдання на Покровському напрямку. Станіслав Лучанов нагороджений орденами Богдана Хмельницького III, II та I ступенів.

11 липня оперативне командування «Північ» підтвердило інформацію журналістів про те, що Лучанов самовільно залишив місце служби.