Станіслава Лучанова затримали в Києві

У понеділок, 13 липня, у Києві затримали командира 155-ї окремої механізованої бригади, підполковника Станіслава Лучанова, який раніше пішов у СЗЧ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, наразі правоохоронці затримали вже 10 людей, яких підозрюють у вбивстві двох мешканців села Калинівка на Київщині.

«Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде», – повідомив Володимир Зеленський.

«Цензор.Нет» із посиланням на Офіс генпрокурора повідомив, що Лучанова затримали в Києві. За даними журналістів, військовий їхав в автомобілі з адвокатом.

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Підполковник Станіслав Лучанов

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі), ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Затримання Лучанова прокоментував очільник МВС Ігор Клименко. Він заявив, що резонанс, який викликало вбивство двох людей військовими, став «запуском публічної дискусії щодо поведінки окремих військовослужбовців у тилу».

«Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних. Оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину», – повідомив Клименко.

За що затримали Станіслава Лучанова

11 липня hromadske з посиланням на власні джерела повідомило, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися до будинку двох братів на Київщині та викрали їх. Співрозмовники медіа повідомили, що поліція затримала дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади за підозрою у викраденні людей. Командир бригади Станіслав Лучанов, за інформацією журналістів, самовільно залишив місце служби.

ZN.UA з посиланням на власні джерела повідомило, що, за версією слідства, дружину командира 155-ї бригади образили невідомі. Після цього, як стверджують джерела видання, комбриг наказав вісьмом підлеглим викрасти двох жителів Київщини – Максима М. та Романа М. За інформацією журналістів, чоловіків вивезли до Дніпропетровської області та вбили.

11 липня ОК «Північ» підтвердило, що Лучанов самовільно залишив місце служби.

Хто такий Станіслав Лучанов

Станіслав Лучанов обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У лютому 2026 року його призначили командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Під його командуванням військовослужбовці бригади виконували бойові завдання на Покровському напрямку в Донецькій області. Станіслав Лучанов нагороджений орденами Богдана Хмельницького III, II та I ступенів.