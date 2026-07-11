ВСП затримала військових, причетних до викрадення та вбивства двох жителів Київшини

Командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову та його підлеглим оголосили підозри у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві. Про це у суботу, 11 липня, повідомили у Військовій службі правопорядку.

Зазначається, що за наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Військова служба правопорядку спільно з Національною поліцією викрила та затримала військовослужбовців, причетних до викрадення та вбивства двох жителів Київщини. Затримання відбулися у кількох областях України.

«За результатами проведених заходів колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та всім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством», – йдеться у повідомленні ВСП.

Водночас у Військовій службі правопорядку не уточнили, чи перебуває серед затриманих командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов.

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Доповнено. У Генштабі ЗСУ уточнили, що місце перебування комбрига Станіслава Лучанова досі встановлюють.

Нагадаємо, вдень 11 липня hromadske з посиланням на власні джерела повідомило, що командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби після того, як його підлеглих запідозрили у викраденні двох жителів Київщини. Згодом оперативне командування «Північ» підтвердило, що Лучанов дійсно самовільно залишив місце служби.

Того ж дня ZN.UA з посиланням на власні джерела повідомило, що йдеться не лише про викрадення, а й про вбивство. За версією слідства, яку наводить видання, після конфлікту за участю дружини командира 155-ї бригади він нібито наказав вісьмом підлеглим викрасти двох жителів Київщини – Максима М. та Романа М. За інформацією журналістів, чоловіків вивезли до Дніпропетровської області та вбили. Повідомляється, що їхні тіла вже ексгумували.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактами умисного вбивства та незаконного позбавлення волі або викрадення людини (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України).