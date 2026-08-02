Львівська 103 бригада тероборони серед лідерів зі знищення російських безпілотників
Львівська 103 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ за підсумками липня увійшла до четвірки найефективніших підрозділів за кількістю знищених ворожих безпілотників. Про це у суботу, 1 серпня, повідомила пресслужба Львівської ОВА.
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За підсумками рейтингу ефективності зі знищення ворожих ударних БПЛА, Львівська бригада посіла четверте місце серед усіх підрозділів Сил оборони України.
«Цей високий результат – наслідок щоденної, наполегливої та професійної роботи воїнів, які цілодобово тримають захист українського неба. За кожною збитою ворожою ціллю стоїть злагоджена робота розрахунків, витримка, досвід та постійна готовність діяти», — йдеться в повідомленні.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Вище у рейтингу успішності розташувались:
- 414 окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра»;
- 1020 зенітний ракетно-артилерійський полк;
- 38 зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.