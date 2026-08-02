Львівська 103 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ за підсумками липня увійшла до четвірки найефективніших підрозділів за кількістю знищених ворожих безпілотників. Про це у суботу, 1 серпня, повідомила пресслужба Львівської ОВА.

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За підсумками рейтингу ефективності зі знищення ворожих ударних БПЛА, Львівська бригада посіла четверте місце серед усіх підрозділів Сил оборони України.

«Цей високий результат – наслідок щоденної, наполегливої та професійної роботи воїнів, які цілодобово тримають захист українського неба. За кожною збитою ворожою ціллю стоїть злагоджена робота розрахунків, витримка, досвід та постійна готовність діяти», — йдеться в повідомленні.

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Вище у рейтингу успішності розташувались: