Наслідки атаки на житлову багатоповерхівку в Аркадії

У суботу, 1 серпня, росіяни атакували Одесу ударним БпЛА. Дрон влетів у багатоповерхівку, розташовану в курортному районі Аркадія.

Про атаку на Одесу та влучання у житловий будинок повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Водночас у місцевих телеграм-каналах зʼявилися відео, на яких видно момент атаки дрона на будинок та пожежу, яка сталася внаслідок атаки.

На кадрах видно, що дрон атакував одну з багатоповерхівок житлового комплексу Kadorr, розташовану на вул. Генуезька в районі Аркадія у прибережній частині Одеси. Удар припав по 20-21 поверхах 25-поверхової будівлі, там зайнялася пожежа.

«Внаслідок влучання у житловий будинок постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували та надають необхідну допомогу», – повідомив Сергій Лисак.

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Доповнено 12:46. Голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на будинок в Одесі зросла до двох людей.

«Це молоді чоловіки 18 і 28 років відповідно. Вони госпіталізовані у важкому стані», – повідомив Лисак.

На місці події працюють оперативні та комунальні служби. Крім того, там розгорнули штаб допомоги мешканцям.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня росіяни масовано атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів по пʼятьох районах міста загинули девʼятеро людей, ще три десятки зазнали поранень.