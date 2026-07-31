Олександр Мустяце з Херсонщини долучився до російської армії

Хлопець із села Кринки на Херсонщині, який вважався зниклою безвісти дитиною, виявився військовослужбовцем російської армії. Про це повідомив керівник організації «Save Ukraine» Микола Кулеба з посиланням на проєкт Back to Ukraine, який займається розшуком людей, зниклих безвісти під час війни.

Йдеться про Олександра Мустяце із села Кринки на Херсонщині, яке перебуває під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення. Він перебуває у державному реєстрі «Діти війни» як дитина, зникла безвісти. У картці вказано дату його народження – 26 лютого 2007 року. Через два дні після початку повномасштабного вторгнення йому виповнилося 15 років, а зараз йому мало б бути 19.

За словами Миколи Кулеби, у соцмережах Олександр Мустяце публікував фото у російській військовій формі з літерою «Z», російським прапором, а також із позицій, де він воював проти України. Також він оприлюднював фото у бандажі, ймовірно, після поранення. Однак із листопада 2025 року він припинив вести свої сторінки у соцмережах. Микола Кулеба вважає, що це може свідчити про його загибель на війні проти України. Він також наголосив, що потрапляння хлопця до лав російської армії – не його свідомий вибір, а наслідок примусової мілітаризації українських дітей на окупованих Росією територіях.

«Мені важко позбутися думки, що Росія могла спочатку відібрати в цього хлопця українське дитинство, а потім і саме життя. Для багатьох це може виглядати як історія про особистий вибір. Але насправді вона показує, що відбувається з українськими дітьми, які роками залишаються під російською окупацією», – наголосив Микола Кулеба.

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Микола Кулеба зауважив, що діти, евакуйовані з окупованих територій, розповідають про численні заходи росіян, спрямовані на вербування українців до армії окупантів.

«Із дитячого садка й школи їх привчають до культу армії, змушують брати участь у військово-патріотичних заходах, вступати до "Юнармії", вчать поводитися зі зброєю і переконують, що Україна – ворог. Для дитини, яка роками живе лише в такій реальності, війна стає не просто нормою, а обов'язком. Саме тому час в окупації працює проти наших дітей», – наголосив Микола Кулеба.

Нагадаємо, у березні 2026 року «Слідство.Інфо» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляло, що кожен сьомий військовослужбовець російської армії, який потрапив у полон Сил оборони України, родом з України.