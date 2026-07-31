Деякі з бізнесів зазнали критичних пошкоджень

У Львові 11 бізнесів зазнали пошкоджень унаслідок російського ракетного удару вранці четверга, 30 липня. Йдеться, зокрема, про винарню, магазин меблів та гардин, а також виробництво ваг і металообробне підприємство. Працівники департаменту економічного розвитку обстежили руйнування на підприємствах. Деякі з бізнесів зазнали критичних пошкоджень. Про це повідомили у Львівській міській раді.

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«Ступінь пошкоджень є різним – деякі підприємства зазнали критичних руйнувань, інші – значних пошкоджень вікон, дверей, фасадів та окремих приміщень. Серед 11 бізнесів, які ми відвідали, – шість малих підприємств та п’ять ФОПів», – повідомили у департаменті економічного розвитку.

У Львівській міській раді не називають підприємства, які зазнали руйнувань. Відомо, що унаслідок російської атаки повністю знищено крафтову виноробню Axis Wine. Про це повідомила сама команда виноробні.

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Огляд пошкоджених об’єктів триває, тому кількість підприємств може змінюватися.

У мерії нагадують, що у Львові діє програма ваучерної підтримки бізнесу. Підприємці, чиє майно зазнало незначних пошкоджень і може бути відновлене власними силами, можуть отримати компенсаційний ваучер від міста на суму до 500 тис. грн. Ваучер на відновлення для бізнесів, які зазнали значних пошкоджень, становить до двох млн грн.

Щоб отримати відшкодування потрібно: насамперед потрібно зафіксувати пошкодження. Для цього управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради складає акт обстеження пошкодженого майна. Для його оформлення можна звернутися за адресою: вул. Донецька, 7, або за телефонами: (032) 297-51-08, (032) 297-51-10, чи на електронну пошту: uns@lvivcity.gov.ua. Контактна особа – Наталія Шоробура.

Після фіксації пошкоджень підприємці можуть подати заяву на отримання компенсаційного ваучера. Це можна зробити у ЦНАПі або онлайн через портал мешканця. Доступні бланк заяви та перелік необхідних документів є за посиланням. За детальнішими консультаціями можна звертатися до департаменту економічного розвитку Львівської міськради за телефоном: (068) 103 00 33.