Заклад перевірить Національна соціальна сервісна служба України

Батьки групи дітей із Вишневого, яких відправили на Закарпатті після обстрілу міста, поскаржилися на антисанітарію, нестачу санвузлів та байдужість персоналу дитячого табору «Артек». Заклад перевіряє Національна соціальна сервісна служба України.

Скандал виник після допису в спільноті «Діти Вишневого». У ньому батьків, які відправили своїх дітей до «Артеку», закликали підписати звернення з вимогою перевірити умови проживання та харчування дітей у таборі на Закарпатті. Публікація з оприлюдненими фотографіями зсередини табору набрала понад 200 тис. переглядів, однак наразі недоступна до перегляду.

У п’ятницю, 31 липня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили про перевірку умов перебування дітей із Вишневого у дитячому таборі в селі Березники Хустського району.

«Йдеться про заяви батьків щодо антисанітарії, незадовільного стану приміщень, нестачі санвузлів та неналежного ставлення персоналу до дітей. Компетентні служби перевірять умови перебування дітей, якість харчування, пожежну безпеку та інші вимоги, яких має дотримуватися заклад», – зазначили правоохоронці.

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На інцидент відреагував і міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін.

«Міжнародний дитячий центр «Артек» – державний заклад, який бере участь у програмі оздоровлення дітей. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України забезпечує програму коштом державного бюджету. Відповідно, ми уповноважені та будемо контролювати якість надання послуг», – написав посадовець у фейсбуці. Він додав, що заклад перевірятиме Національна соціальна сервісна служба України.

Нагадаємо, 6 липня 2026 року росіяни поцілили у склад боєприпасів на території міста Вишневе Київської області. Удар спричинив найбільші руйнування житлової забудови з початку війни – внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено 13 га забудови. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, ще 18 отримали поранення, з міста евакуювали 600 мешканців.

21 липня Мінсоцполітики повідомило що 110 дітей із Вишневого оздоровляться на Закарпатті, провівши тритижневий відпочинок на базі центру «Артек».