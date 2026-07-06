Обстріл Вишневого на Київщині спричинив найбільші руйнування житлової забудови з початку війни
Внаслідок атаки у місті пошкоджені 13 га житлового сектору
Російський удар по місту Вишневе на Київщині 6 липня спричинив найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки пошкоджені 13 га житлової забудови, повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Премʼєр-міністерка відвідала місто, в якому сталася масштабна детонація після російського удару в ніч на 6 липня. Вона повідомила, що у Вишневому розгорнули штаби для допомоги постраждалим мешканцям та консультацій щодо оформлення компенсацій за пошкоджене житло.
«Унаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови», – повідомила Юлія Свириденко.
За словами премʼєр-міністерки, уряд виділить з резервного фонду гроші для допомоги громаді Вишневого. Зокрема, допомогу спрямують на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілу житла.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На місці події працюють 500 рятувальників та понад 400 правоохоронців.
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Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни масовано атакували Київ та Київську область. Внаслідок атак у Києві загинули 15 людей, понад 70 отримали поранення. На Київщині відомо про вісім загиблих, ще 48 постраждали. Зокрема, у Вишневому загинули семеро людей, ще 26 постраждали, з них – двоє дітей.
Атака росіян на Вишневе спричинила вторинну детонацію, через яку з міста евакуювали 600 людей. На ситуацію в місті відреагував президент Володимир Зеленський, який доручив СБУ та ГУР «детально зʼясувати те, що сталось у Вишневому».