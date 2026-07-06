Рятувальники провели евакуацію мешканців Вишневого, які опинилися біля місця детонації

Президент України Володимир Зеленський доручив зʼясувати обставини наслідків російської атаки на місто Вишневе на Київщині, де відбулася вторинна детонація. Про це він сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 6 липня.

Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку на Київську область та повідомив, що з ночі отримує доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про рятувальну операцію у Вишневому. За його словами, там «важка ситуація через вторинну детонацію».

«Я очікую від Служби безпеки України та розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, Кабінет міністрів України вже оголосив, що виділить з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків атаки на Вишнівську громаду. Він зазначив, що «що власних сил громади не вистачить».

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни масовано атакували Київ та Київську область. Внаслідок атак у Києві загинули 15 людей, понад 70 отримали поранення. На Київщині відомо про вісім загиблих, ще 48 постраждали.

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За даними ДСНС, через вторинну детонацію у Вишневому рятувальники евакуювали понад 600 людей, зокрема 117 людей, які перебували в укритті, розташованому в епіцентрі вибуху. На місці удару триває обстеження житлового сектору, розбір завалів та перевірка території на наявність вибухонебезпечних предметів.