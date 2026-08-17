Найчастіше фальсифікували висновки про стан опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи

Центральна військово-лікарська комісія перевірила вже 33,7 тис. висновків місцевих ВЛК про непридатність чоловіків. Понад 6000 з них скасували через необґрунтованість, повідомив в опублікованому 17 серпня інтервʼю «Цензор.Нет» голова Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За словами голови Нацполіції, під час перевірки слідчі вилучають результати обстежень, документи про лікування й саму постанову ВЛК. Після цього правоохоронці перевіряють обставини, за яких оформили документи. Якщо матеріали мають ознаки незаконності, до Центральної ВЛК скеровують рішення про перегляд рішень комісій.

«Загалом за період повномасштабного вторгнення скасовано 6,5 тис. незаконних рішень ВЛК. Водночас понад 25,6 тис. постанов місцевих ВЛК Центральна ВЛК залишила в силі, а ще більш як щодо 1,6 тис. ухвалила рішення про переогляд без скасування постанов. Ці цифри добре показують сам принцип: перевірка не дорівнює скасуванню рішення», – повідомив Цуцкірідзе.

Голова Нацполу заявив, що кожне рішення ВЛК перевіряється індивідуально. Він наголосив, що те, що висновок ВЛК потрапив у поле зору слідства, не означає те, що він незаконний.

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«Викриття конкретних зловживань не повинно перетворюватися на кампанію проти всіх ВЛК чи на презумпцію, що кожна непридатність куплена», – сказав Цуцкірідзе.

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За словами очільника Національної поліції, найчастіше у фальсифікованих висновках, які вже скасували, фігурували діагнози про захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та неврологічних захворювань. Крім того, фіксувалися випадки з психічними розладами, захворюваннями органів зору, слуху та внутрішніх органів.

«Схеми були різні: в одних випадках до медичних документів вносили завідомо неправдиві відомості про діагноз, на підставі якого людину визнавали не придатною до служби. В інших – за гроші виготовляли медичні документи з фіктивними діагнозами. До таких схем залучали членів ВЛК, працівників ТЦК, а в окремих випадках – і цивільних», – повідомив Цуцкірідзе.

Максим Цуцкірідзе зазначив, що є випадки, коли люди оскаржують рішення про скасування висновків ВЛК. Втім, інформації про остаточні рішення судів у цих справах поліція не має.