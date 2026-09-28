Подоляк став віцепрезидентом ФІДЕ

Федерація шахів України (ФШУ) відреагувала на призначення позаштатного радника Офісу президента Михайла Подоляка віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), яку очолив мільярдер з Росії Тимур Турлов. Заяву оприлюднили в понеділок, 28 вересня.

Під час засідання Генеральної Асамблеї ФІДЕ Тимур Турлов оголосив про призначення Михайла Подоляка та громадянина Росії, колишнього міністра спорту РФ Павла Колобкова віцепрезидентами організації.

У ФШУ виступили проти призначення обох на ці посади. У федерації заявили, що не уповноважували Подоляка представляти Україну чи ФШУ у ФІДЕ, а також зазначили, що він не має стосунку до федерації та шахового життя в Україні.

«Громадянин РФ Павло Колобков, колишній міністр спорту РФ, не може обіймати посади в ФІДЕ, бо членство Федерації шахів РФ у ФІДЕ на даний час призупинено», – заявили там.

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Окремо ФШУ заявила, що вважає дії Михайла Подоляка під час повномасштабної війни такими, що «підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України».

Федерація також звернулася до Служби безпеки України з проханням оцінити дії посадовця та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.

Нагадаємо, 21 вересня підсанкційний мільярдер російського походження Тимур Турлов запросив Україну приєднатися до його команди та висунути свого представника на посаду віцепрезидента ФІДЕ. Цю посаду він запропонував позаштатному раднику Офісу президента України Михайлу Подоляку. У коментарях до допису Турлова Подоляк висловив зацікавленість та бажання долучитися до команди бізнесмена.

24 вересня Федерація шахів України заявила, що не погоджувала участь Подоляка у команді Турлова. Там назвали такі дії незаконними та заявили про спробу рейдерського захоплення ФШУ.

26 вересня Тимур Турлов став новим президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), набравши 110 зі 196 голосів. На цій посаді 38-річний Турлов замінив іншого росіянина – політика Аркадія Дворковіча, який був президентом ФІДЕ з 2018 року.