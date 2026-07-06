Найбільших руйнувань зазнав Подільський район

У ніч на понеділок, 6 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки загинули люди, а серед поранених є діти. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС України.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. Там ракета влучила у дванадцятиповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування конструкцій із дев'ятого по п'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 17 людей, ще 28 мешканців врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Пошуково-рятувальна операція триває. Також у районі зафіксували пожежі покрівель, ліфтових шахт, часткове руйнування даху 19-поверхового будинку, займання автомобілів у дворі та падіння уламків на 16-й поверх 25-поверхівки.

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Крім того, тривають пошуки людей у ще одному 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок удару зруйновано конструкції з другого по п'ятий поверхи.

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У Дарницькому районі уламки пошкодили один із 25-поверхових житлових будинків, а в іншому виникла масштабна пожежа квартир площею близько 150 м2. Також спалахнув гаражний кооператив. За іншою адресою уламки влучили у 30-поверховий житловий будинок, через що загорілися квартири на 23–25 поверхах.

У Голосіївському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі.

На всіх місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Влада попереджає, що кількість загиблих і постраждалих може зрости, адже пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Станом на 07:29 стало відомо, що внаслідок атаки дев'ятеро людей загинули, ще 46 отримали поранення, серед них – п'ятеро дітей.

Також ворог атакував Бучанський, Вишгородський та Броварський район Київщини. В результаті обстрілу загинула людина й понад десятеро мешканців отримали поранення.

Доповнено о 08:23. Кількість загиблих зросла до 11 людей.

«За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей», – зазначив Кличко.

Оновлено об 11:34. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що загалом російський удар по Києву та області забрав життя 14 людей.

«Ідентифікація осіб загиблих триває. Ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них – 5 дітей», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 2 липня, Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ за останній час. Всього Повітряні сили зафіксували 570 засобів нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. ППО ліквідувала 524 цілі, зокрема, 48 ракет та 476 безпілотників.

Внаслідок цієї атаки повністю згоріли склад і офіс мережі техніки та електроніки MOYO. Також було знищено центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics. Через удар втрачено більшість накладу видавництва – близько 800 тис. книг.