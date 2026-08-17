Бійці ССО звільнили ще одне село на Донеччині

Бійці Сил спеціальних операцій деокупували село Андріївка-Клевцове Донецької області та захопили у полон 30 військових російської армії. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомили у телеграм-каналі ССО.

Село Андріївка-Клевцове (колишня назва – Іскра) розташоване на Олександрівському напрямку. Як розповіли бійці Сил спеціальних операцій, росіяни поступово накопичувалися у селі, проникаючи туди малими групами.

Оператори 3-го полку ССО разом з одним із центрів психологічних операцій ССО здійснили комплексну операцію, у межах якої звільнили населений пункт. ССО опублікували відео з наземної фази операції – просування спецпризначенців та витіснення окупантів із позицій, завдяки чому українським військовим вдалося відновити контроль над селом.

Під час звільнення населеного пункту спецпризначенці захопили у полон 30 військових російської армії. Тих, хто відмовився добровільно скласти зброю, – ліквідували.

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«30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України», – наголосили бійці ССО.

Нагадаємо, 12 серпня Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському, що з січня 2026 року українські військові на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.