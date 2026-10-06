Південна Корея звинуватила Україну у порушенні угоди про конфіденційність

Південна Корея отримала від України вибачення за слова президента Володимира Зеленського про передачу полонених з КНДР. Втім, вибачення не виправдали очікувань Сеула, через що той хоче вжити «рішучих заходів», повідомило 6 жовтня агентство Yonhap із посиланням на міністра закордонних справ Чо Хьона.

За даними південнокорейського голови МЗС, Сеул вимагав офіційних пояснень та вибачень після того, як Зеленський оприлюднив інформацію про передачу полонених, а Офіс президента заявив, що домовленості про збереження конфіденційності не було. Південна Корея стверджувала, що сторони уклали угоду про нерозголошення з міркувань безпеки військовополонених та їхніх сімей.

Чо Хьон заявив, що після виникнення цієї ситуації він перебував на контакті з українським очільником МЗС Андрієм Сибігою, який передав йому вибачення від України. Втім, за словами Чо Хьона, Південна Корея очікувала офіційних пояснень на найвищому рівні – особисто від Зеленського.

«Повідомлення, які я отримав від Сибіги, містили вибачення. Але є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів», – заявив голова МЗС Південної Кореї.

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За його словами, уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чана. Цей варіант запропонував один із законодавців.

На запитання, чому Зеленський розкрив інформацію про північнокорейських полонених, міністр припустив, що президент хотів продемонструвати ООН, що Україна діяла належним чином, як ліберальна демократія.

Нагадаємо, Зеленський розповів про передачу військовополонених Південній Кореї 23 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН. Тоді він розповів, що один з полонених на Курщині у січні 2025 року намагався вчинити самогубство.

Уряд Південної Кореї відмовився підтвердити прибуття полонених до Сеула, заявивши, що їхньому життю та життю їхніх сімей потенційно загрожує небезпека. Вже 24 вересня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у порушенні угоди про нерозголошення.

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В Офісі президента тоді заявили, що лише розповіли про передачу північнокорейських військовополонених через Південну Корею, не розкриваючи деталей. Там зазначили, що «було б дивно це приховувати». Після цього в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що вимагають від України вибачень.