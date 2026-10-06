На Левандівці самовільно збудували 5-поверховий житловий будинок

Львівська міськрада подала позов до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати дозвіл на будівництво багатоповерхівки на вул. Олесницького, 1, який видала Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ). Мова про скандальний ЖК на Левандівці, який раніше місто зобов’язало знести.

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач у понеділок, 5 жовтня, повідомив, що міськрада звернулася до суду.

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Нагадаємо, що міська інспекція Держархбудконтролю раніше виявила на вул. Олесницького, 1 самовільне будівництво. На забудовника було накладено штраф у понад 522 тис. грн та видано припис про знесення об’єкта.

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ЛМР пише, що забудовник — обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив “Леван Ленд”» — звернувся до ДІАМ. У державній інспекції погодили зміну класу наслідків об’єкта на СС3 (найвищий рівень відповідальності та складності будівельних об'єктів в Україні, до цього класу наслідків належать будівлі та споруди, аварія яких може призвести до масових людських жертв, колосальних економічних збитків або серйозних екологічних наслідків) та видали дозвіл на виконання будівельних робіт. При цьому дозвіл було видано вже після того, як об’єкт фактично був збудований.

«З початку цього року в Україні скаржитися на будівництво можуть тільки фізособи. А якщо незаконне будівництво виявляє, наприклад, міська рада, то цю “знахідку” ніхто до уваги не бере. Орган місцевого самоврядування не може звернутися до того самого профільного міністерства чи ДІАМу. Але, як показує історія на Олесницького, ситуація може бути ще гіршою: замість перевірки отримуємо цілий дозвіл, яким “самобуд” перетворюється на “законну будову”. Саме тому Львівська міська рада наприкінці вересня подала в суд. Просимо Львівський окружний адміністративний суд скасувати дозвіл на будівництво на Олесницького, який видала ДІАМ», — зазначив Любомир Зубач.

Додамо, що ЖБК «Леван Ленд» зареєстроване у 2024 році перед приватизацією ділянки. Засновниками ЖБК вказані Володимир та Адріана Спінатій, Оксана та Мирон Деркачі.