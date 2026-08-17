Під час польоту в літака відмовили елементи системи управління на лівому крилі

Правоохоронці розшифрували бортовий реєстратор військового Су-24, який розбився 16 червня у Хмельницькій області. За його даними, літак втратив керованість через несправність у лівому крилі. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомила пресслужба ДБР.

Авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 Шепетівському районі. Під час навчально-тренувального польоту розбився надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу: 55-річний майор Богдан Загарулько та 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко.

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За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього Су-24 втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Літак падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год.

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За попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, пошкодження літака міг спричинити зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Водночас цю версію ще мають підтвердити експерти.

Слідчі призначили авіаційно-технічну експертизу. Фахівці мають встановити, чи могли виявлені пошкодження призвести до критичної втрати керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком. Також експерти перевірять інші можливі версії катастрофи та визначать її безпосередню технічну причину.

Остаточні висновки про причини падіння Су-24 зроблять після завершення всіх експертиз.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу). Санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі.