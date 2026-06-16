На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24

У вівторок, 16 червня, на Хмельниччині розбився надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Подія трапилась 19:00 години, внаслідок авіакатастрофи загинули льотчик та штурман. На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. Причину авіакатастрофи встановлять слідчі.

«На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху...», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що постраждалих серед цивільного населення немає.

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Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності, який був розроблений у 1970-х роках. Він призначений для завдання ракетно-бомбових ударів й здатний виконувати завдання у простих та складних метеоумовах й у будь-який час доби. Зокрема бомбардувальних здатний діяти на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Су-24 здатний нести тактичні ядерні заряди.