13 грудня Олександру Шемету виповнилося 55 років

Командиром екіпажу бойового вертольота Мі-24, який зазнав аварії під час виконання бойового завдання 17 грудня, був Герой України Олександр Шемет. Саме він у квітні 2022 року здійснив останній успішний авіапрорив до оточеного заводу «Азовсталь» в Маріуполі. Про це 22 грудня в коментарі «Суспільному» розповів брат загиблого Юрій Шемет.

Про загибель усього екіпажу Мі-24 офіційно повідомила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, яка дислокується на Львівщині, 18 грудня. За словами Юрія Шемета, катастрофа сталася на території Черкаської області. Наразі офіційного висновку щодо причин трагедії ще не оприлюднено.

«Ввечері 17 грудня надійшов наказ вилетіти на перехоплення “шахедів”. Борт піднявся, тримав зв’язок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це говорить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи. Усі члени екіпажу загинули. Це вже факт», — повідомив Юрій Шемет.

За попередніми даними розслідування, вертоліт міг зіткнутися з російським ударним безпілотником. Як зазначає брат загиблого, дрон не фіксувався на радарах пункту управління, ймовірно, через надзвичайно низьку висоту польоту. За словами фахівців, із якими спілкувалася родина, подібних випадків раніше не траплялося. Унаслідок удару гелікоптер зазнав критичних пошкоджень і фактично був розірваний на частини, тіла загиблих сильно обгоріли. Тип безпілотника, який влучив у борт, поки що не встановлено.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців, а також розслідування обставин трагедії.

«Ще триває розслідування і в тому плані, що у вертольоті є “чорний ящик”, самописець, триває розшифровка інформації з нього. Як мені повідомив племінник, несправність вертольота чи якась помилка пілота – причиною цих подій бути не може. На самописці чітко показано, що всі параметри працювали нормально», – пояснив Юрій Шемет.

Що відомо про Олександра Шемета

Олександр Шемет родом з Корюківки на Чернігівщині. Після закінчення військового вишу чоловіка направили на службу у Львівську область. Там він прожив більшу частину свого життя.

З 2015 року Олександр Шемет брав участь в антитерористичній операції на сході України, а на початку повномасштабного вторгнення обороняв Київ.

Він був нагороджений відзнаками «Козацький хрест» I та II ступенів, орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня. Звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на «Азовсталь» у Маріуполі, який відбувся 5 квітня 2022 року.

13 грудня Олександрові виповнилося 55 років. У Героя України залишилися мати, брат, дружина, донька та син, який також обрав кар’єру військового.