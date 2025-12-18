Мі-24 — радянський гелікоптер підтримки піхоти

У четвер, 18 грудня, 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка, що базується на Львівщині, повідомила про загибель екіпажу вертольота Мі-24. Військові загинули під час виконання бойового завдання.

«Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих. Збір відкрито для допомоги родинам», – вказано у повідомленні бригади.

Мі-24 (неофіційна назва «Крокодил») – це ударний гелікоптер, призначений для підтримки піхоти. Наразі бригада не повідомила деталей загибелі військовослужбовців. Відомо, що вони загинули 17 грудня.

12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка базується у місті Новий Калинів Львівської області та підпорядковується командуванню Сухопутних військ ЗСУ.