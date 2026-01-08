За словами президента, влада продовжить ухвалювати нові кадрові рішення

У четвер, 8 січня, президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників обласних військових адміністрацій. Ідеться про Полтавщину, Буковину, Вінниччину та Дніпровщину.

На сайті президента опубліковані укази про призначення:

Руслана Осипенка керівником Чернівецької ОВА; Більше – у новині за посиланням.

Віталія Дяківнича керівником Полтавської ОВА;

Олександра Ганжі керівником Дніпропетровської ОВА;

Наталі Заболотної керівницею Вінницької ОВА.

У своєму вечірньому зверненні президент додав, що кандидатуру глави Тернопільської ОВА вже погоджено. Указ про його призначення з’явиться згодом.

Нагадaємо, Володимир Зеленський анонсував заміну керівників п’яти ОВА в суботу, 3 січня. Він також додав, що «з наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати».

Що відомо про нових керівників

Полтавщина. 46-річний Віталій Дяківнич зі січня 2023 року був головою Миргородської районної військової адміністрації Полтавської області. Стаж роботи у місцевих органах влади – понад 20 років.

Дніпровщина. 44-річний Олександр Ганжа понад два роки очолював Дніпропетровську обласну поліцію, до того був начальником ГУ Нацполіції в Рівненській області. Майстер спорту України з кікбоксингу.