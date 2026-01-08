Президент призначив нових очільників чотирьох областей
Указ про призначення нового керівника для Тернопільщини президент підпише згодом
За словами президента, влада продовжить ухвалювати нові кадрові рішення
У четвер, 8 січня, президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників обласних військових адміністрацій. Ідеться про Полтавщину, Буковину, Вінниччину та Дніпровщину.
На сайті президента опубліковані укази про призначення:
- Руслана Осипенка керівником Чернівецької ОВА; Більше – у новині за посиланням.
- Віталія Дяківнича керівником Полтавської ОВА;
- Олександра Ганжі керівником Дніпропетровської ОВА;
- Наталі Заболотної керівницею Вінницької ОВА.
У своєму вечірньому зверненні президент додав, що кандидатуру глави Тернопільської ОВА вже погоджено. Указ про його призначення з’явиться згодом.
Нагадaємо, Володимир Зеленський анонсував заміну керівників п’яти ОВА в суботу, 3 січня. Він також додав, що «з наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати».
Що відомо про нових керівників
- Полтавщина. 46-річний Віталій Дяківнич зі січня 2023 року був головою Миргородської районної військової адміністрації Полтавської області. Стаж роботи у місцевих органах влади – понад 20 років.
- Дніпровщина. 44-річний Олександр Ганжа понад два роки очолював Дніпропетровську обласну поліцію, до того був начальником ГУ Нацполіції в Рівненській області. Майстер спорту України з кікбоксингу.
- Вінниччина. 45-річна Наталя Заболотна – депутатка Вінницької обласної ради 8-го скликання від політичної партії «Слуга Народу». Заступниця голови постійної комісії облради з питань економіки, фінансів та бюджету. З червня 2024 року фактично виконувала обов’язки очільника Вінницької обласної військової адміністрації, після звільнення з посади Сергія Борзова.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter