Президент України Володимир Зеленський в суботу, 3 січня, анонсував заміну керівників п’яти обласних військових адміністрацій. Про це він написав у своїх соцмережах.

«Продовжуємо кадрові зміни й зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область», – ідеться в повідомленні.

За словами президента, коло кандидатур вже визначене. Заплановано, що в неділю, 4 січня, будуть ухвалені відповідні рішення, після чого Кабінет міністрів має погодити призначення.

«Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив про масштабні кадрові зміни в апараті безпеки України, Кабінеті міністрів та його органах. Керівником свого Офісу Зеленський призначив Кирила Буданова. Головне управління розвідки Міноборони замість Буданова очолить керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Окрім цього, президент запропонував віцепрем’єру і міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України, а чинному главі Міноборони Денису Шмигалю – стати першим віцепремʼєр-міністром та перейти в Міністерство енергетики.

Володимир Зеленський доручив призначити нових керівників Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки України, а також готувати президентський законопроєкт для оновлення Державного бюро розслідувань.