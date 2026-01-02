Олег Іващенко під час наради з Володимиром Зеленським 2 січня

Новим начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України замість Кирила Буданова став Олег Іващенко. До того він очолював Службу зовнішньої розвідки України. Про це 2 січня повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Іващенко продовжить служити державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України.

Окрім того, Володимир Зеенський висловив подяку СЗР за роботу щодо припинення зв’язків РФ зі світом та схем обходу санкцій країною-агресором.

Що відомо про Олега Іващенка

56-річний генерал-лейтенант Олег Іващенко станом на жовтень 2017 року був першим заступником начальника ГУР та заступником начальника Генштабу ЗСУ з розвідки.

Упродовж 2021 – 2024 років він також виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ. У березні 2024 року президент призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України.

Олег Іващенко входить до Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як писав ZAXID.NET, 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував керівнику Головного управління розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову очолити Офіс президента. 39-річний кадровий військовий невдовзі повідомив, що погодився на пропозицію президента.

Кирило Буданов очолював ГУР з 5 серпня 2020 року до 2 січня 2026 року.