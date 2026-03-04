Американські військові працюють в координації зі ЗС Еквадору

Збройні сили США та війська Еквадору розпочали спільну військову операцію проти організацій наркоторговців, визнаних терористичними в Еквадорі. Про це у середу, 4 березня, повідомили у пресслужбі Південного командування ЗС Сполучених Штатів.

За даними командування, військова операція розпочалася у вівторок, 3 березня, у співпраці зі Збройними силами Еквадору. Операція проходить на території країни та передбачає ліквідацію організацій, визнаних терористичними.

На відео, яке оприлюднили американські військові, видно проліт кількох гелікоптерів, а також людей, які рухаються до американської техніки.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

«Ці операції є яскравим прикладом відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському басейні боротьбі з лихом наркотероризму. Разом ми вживаємо рішучих заходів для протидії наркотерористам, які вже давно спричиняють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі», – повідомили у пресслужбі американського командування.

У пресслужбі Південного командування також повідомили, що високо оцінили «непохитну відданість еквадорських збройних сил цій боротьбі».

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях в Мексиці. Він заявив, що в межах атак по кораблях, які рухаються «маршрутами наркотрафіку», Сполучені Штати знищили 97% наркотиків, які надходять морем, та додав, що «потрібно щось робити» з Мексикою, оскільки нею «керують картелі».