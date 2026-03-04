США спільно з Еквадором почали військову операцію проти наркотерористів
Раніше американській військові здійснювали удари по суднах, які проходили так званими «маршрутами наркотрафіку»
Збройні сили США та війська Еквадору розпочали спільну військову операцію проти організацій наркоторговців, визнаних терористичними в Еквадорі. Про це у середу, 4 березня, повідомили у пресслужбі Південного командування ЗС Сполучених Штатів.
За даними командування, військова операція розпочалася у вівторок, 3 березня, у співпраці зі Збройними силами Еквадору. Операція проходить на території країни та передбачає ліквідацію організацій, визнаних терористичними.
На відео, яке оприлюднили американські військові, видно проліт кількох гелікоптерів, а також людей, які рухаються до американської техніки.
On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026
Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs
«Ці операції є яскравим прикладом відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському басейні боротьбі з лихом наркотероризму. Разом ми вживаємо рішучих заходів для протидії наркотерористам, які вже давно спричиняють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі», – повідомили у пресслужбі американського командування.
У пресслужбі Південного командування також повідомили, що високо оцінили «непохитну відданість еквадорських збройних сил цій боротьбі».
Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях в Мексиці. Він заявив, що в межах атак по кораблях, які рухаються «маршрутами наркотрафіку», Сполучені Штати знищили 97% наркотиків, які надходять морем, та додав, що «потрібно щось робити» з Мексикою, оскільки нею «керують картелі».