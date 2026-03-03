Реліквія покрилася пліснявою від неналежних умов зберігання

Львівські реставратори розпочали обстеження і відновлення цінних пам’яток Успенського кафедрального собору у Володимирі на Волині, який нещодавно передали ПЦУ. Зокрема, вони розповіли про реставраційні роботи дерев’яного розп’яття з іконописним зображенням. Реліквія, яка датується XV ст., була у поганому стані.

«Унікальна пам’ятка давнього українського іконопису XV ст. – монументальний великоформатний хрест із розп’яттям, окрім своєї виняткової мистецької та історичної цінності, є великою релігійною святинею, пов’язаною із постаттю св. Йосафата Кунцевича (1580–1623)», – наголосили на сторінці Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Хрест XV ст. висів у соборі в неналежних умовах, запліснявілий та з численними пошкодженнями (фото заповідника)

Фахівці львівської філії Центру обстежили стан збереженння іконописних пам’яток в Свято-Успенському кафедральному соборі. Вони розпочали невідкладні консерваційні роботи на іконах у вкрай поганому стані.

Хрест XV ст. демонтували зі стіни та перенесли в приміщення із стабільним температурно-вологісним режимом та охороною.

«На пам’ятці проведено дезінфекцію від спор міцеліальних грибів (плісняви), які значно уразили дерев’яну основу та фарбовий шар іконопису, а також укріплено левкас і фарбовий шар на місцях його відставань, лущень та дахоподібних підняттів», – пояснили фахівці.

фото заповідника та реставраційного центру

Крім того, фахівці провели консерваційні роботи на іконах «Богородиця з Дитям», «Ісус Христос» XVIII cт. та «Успіння Богородиці» (XIX ст.). Всі ці образи підготували до подальшої реставрації.

Нагадаємо, у січні Державна виконавча служба, на виконання рішення суду, передала державі Успенський собор у Володимирі з єпископським замком та мурами. На баланс собор взяв ДІКЗ «Стародавній Володимир». Першу літургію 31 січня в соборі очолив Блаженнійший митрополит ПЦУ Епіфаній. До слова, тоді у храмі помітили стінопис із зображенням російського царя Миколи ІІ та членів його родини.