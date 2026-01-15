Успенський собор розташований на вулиці Соборній, 25 у Володимирі

Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі офіційно передали у користування Православної Церкви України. Раніше, на підставі судових рішень, із храму виселили релігійну громаду УПЦ МП. Про це у четвер, 15 січня, повідомила пресслужба ПЦУ.

З 1996 до 2025 року храм виконував функцію кафедрального собору Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП. Договір про безоплатне користування майновим комплексом Успенського собору завершився 1 липня 2024 року.

У листопаді 2024 року Господарський суд зобов’язав релігійну громаду УПЦ МП повернути Успенський собор у державну власність. Громада оскаржила рішення про виселення, однак 8 липня 2025 року Верховний суд залишив без розгляду касаційну скаргу, підтвердивши законність попередніх судових рішень щодо повернення храму державі.

У жовтні 2025 року виконавча служба розпочала процедуру виселення. Тоді під храмом зібралися десятки людей, які молилися та співали піснеспіви. Жодних порушень з їхнього боку не було.

За інформацією ПЦУ, Волинська ОДА після погодження з Міністерством культури та Держслужбою з етнополітики видала розпорядження про передачу Успенського собору. Заповідник «Стародавній Володимир» має впродовж п’яти днів передати храм у користування Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

Після виконання цих процедур Успенський кафедральний собор офіційно перебуватиме у користуванні Православної церкви України.

Нагадаємо, Успенський собор Успіння Пресвятої Богородиці у Володимирі є найдавнішою збереженою пам’яткою сакральної архітектури Волині домонгольського періоду. Храм заснував у 1156 році князь Мстислав Ізяславич, правнук Володимира Мономаха. Це єдина пам’ятка сакральної архітектури періоду Русі, яка безперервно збереглася на Волині до наших днів.