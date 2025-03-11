Успенський собор, що на вулиці Соборній, 25 у Володимирі

Північно-західний апеляційний господарський суд міста Рівного у вівторок, 11 березня, відхилив апеляційну скаргу представників УПЦ, які не хотіли покидати приміщення Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі й вимагали продовжити договір оренди. Керівник відділу юридичного управління Волинської ОВА Олександр Гаргола у коментарі «Суспільному» розповів, що релігійна громада УПЦ має повернути майно собору державі.

«Всі доводи скаржника зводяться до того, що договір оренди мають продовжити. Однак сторони погодили договір безоплатного користування. Волинська ОДА, як власник майна, має право вимагати право повернення цього майна після закінчення терміну дії договору», – сказав Олександр Гаргола.

Зазначимо, що представниця інтересів релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору Катерина Пегза просила суд не повертати собор у державну власність. Зараз УПЦ може оскаржити рішення Північно-західного апеляційного господарського суду у Верховному суді України.

На рішення суду відреагував нардеп з Волині Ігор Гузь. Він повідомив, що звернувся до голови Волинської ВЦА, СБУ та Національної поліції із закликом проконтролювати передачу майна собору.

«Постанова апеляційного господарського суду набуває чинності з моменту її ухвалення, тобто відсьогодні. Це означає, що держава у найкоротші терміни має оперативно виконати рішення суду та назавжди виселити московських священників зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі! Це проміжна, але дуже важлива перемога. Попереду – Зимненський та Низкиницький монастирі, які, на жаль, досі залишаються осередками "русского міра" на Володимирщині», – написав Ігор Гузь.

Додамо, що Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі належить до культурної спадщини національного значення і перебуває у власності держави. На території пам'ятки розташований собор 1156 року, будинок із дзвіницею 1494 року та мури з брамами, які збудували у XVII столітті.

Депутати Волиньради у квітні 2023 року заборонили діяльність УПЦ МП на території області й рекомендували Волинській ОВА розірвати договори оренди з УПЦ МП. Аналогічне рішення ухвалила і Володимирська міська рада. У березні 2024 року УПЦ МП відмовили у продовженні договору, який передбачав безплатне майновим комплексом собору. У листопаді 2024 року Господарський суд у Луцьку зобов'язав УПЦ МП повернути Успенський собор у державну власність.