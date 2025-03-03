Парафіяни УПЦ МП на Буковині заявили, що звернення до уряду США було помилкою

Віряни УПЦ МП із села Підзахаричі Чернівецької області заявили, що передумали просити уряд США, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, не допустити переходу Свято-Василівського храму до Православної церкви України. Відповідну заяву вони записали на відео, яке опублікували на Facebook у неділю, 2 березня. Раніше 30 січня також у форматі відеозвернення парафіяни скаржились американському уряду на нібито нечесне голосування щодо переходу від УПЦ МП до ПЦУ.

За словами неназваного чоловіка, який зачитує звернення від парафіян, попереднє звернення до уряду США, а саме до віцепрезидента Джей Ді Венса, було помилкою.

«Ми представники релігійної громади [...] 30 січня цього року вчинили помилку, коли оприлюднили своє публічне звернення до уряду США, а саме Джей Ді Венса, стосовно порушення прав членів нашої релігійної громади. У зв’язку з останніми подіями у світі ми зрозуміли, що дане звернення лише погіршило ставлення світової спільноти до України», – йдеться у відеозверненні.

Неназваний парафіянин заявив, що наразі українці повинні об’єднатися для підтримки військових, які захищають країну від російського нападу. Водночас, за словами чоловіка, віряни залишаються «люблячими православними християнами УПЦ».

Нагадаємо, 26 січня релігійні громади у селах Підзахаричі та Дубівці проголосували за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. На збори у селі Підзахаричі прийшло 65 парафіян, з них 61 людина проголосувала «за» перехід. У Дубівці збори відвідали 115 людей, вони одноголосно проголосували за вихід з-під юрисдикції УПЦ МП та перехід до ПЦУ.

30 січня віряни УПЦ МП села Підзахаричі Чернівецької області опублікували відеозвернення, у якому просили уряд США, віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо, не допустити переходу Свято-Василівського храму до Православної церкви України.

Парафіяни стверджували, що голосування було нечесним, а в Православній церкві України «словом Божим підтирають дупи в туалеті біля храму».