Парафіяни УПЦ МП на Буковині просять США не допустити переходу церкви до ПЦУ

Віряни УПЦ МП із села Підзахаричі Чернівецької області просять США не допустити переходу сільської громади до Православної церкви України. Про це йдеться у відеозверненні парафіян, опублікованому у Facebook. У короткому ролику селяни проять уряд США, віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо, не допустити переходу Свято-Василівського храму до Православної церкви України.

За словами неназваного чоловіка, який зачитує звернення, на зборах релігійної громади «за» перехід до ПЦУ проголосувала 61 «невідома» людина. Він також стверджує, що до голосування нібито не допустили 172 парафіян. Чоловік на відео також каже, що церкву планують захопити.

«Готуються фальшиві документи на наш храм. А потім силовий штурм з арматурами, болгарками, бойовиками, щоби пролити християнську кров та захопити наш православний храм [...] Готується штурм храму. Можуть постраждати діти, жінки, можуть бити арматурою по голові, як це було в Ленківцях, Васловівцях, Задубрівці, Малому Кучурові», – йдеться у заяві.

Неназваний парафіянин заявив, що про буцімто фальшиве голосування жителі села сповістили поліцію, місцеву владу та Чернівецьку ОВА. Однак, у поліції нібито відмовляються діяти та «захищають тільки бойовиків у балаклавах». Тому парафіяни УПЦ МП вирішили звернутися до уряду США.

«Ми звернулися до уряду США, до віцепрезидента США Джей Венса, він молодий енергійний цікавиться дотриманням релігійних свобод, християнських цінностей, віримо що відреагує на наше звернення [...] Наші земляки буковинці, що проживають у США готують лист до Марко Рубіо, голови Держдепа, про кричущу дискримінацію та приниження православних християн в нас у Підзахаричах та взагалі в Україні», – йдеться у відеозверненні.

Парафіянин УПЦ МП також стверджує, що у церквах, які перейшли до ПЦУ не шанують святиню і тому вони мають захистити її. Чоловік навів приклад, який нібито стався в одному з сіл: «Ми всі бачили як в селі Крехаєво ПЦУ захопили храм, і святими книгами, Словом Божим підтирають дупи в туалеті біля храму».

Як повідомляв ZAXID.NET, 26 січня релігійні громади у селах Підзахаричі та Дубівці проголосували за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. На збори у селі Підзахаричі прийшло 65 парафіян, з них 61 людина проголосувала «за» перехід. У Дубівці збори відвідали 115 людей, вони одноголосно вирішили вийти з-під юрисдикції УПЦ МП та перейти в ПЦУ.