На Буковині релігійні громади двох сіл вийшли з-під юрисдикції Української православної церкви московського патріархату. Голосування відбулося в неділю, 26 січня, після служби божої. В ПЦУ перейшли парафіяни сіл Підзахаричі та Дубівці.

Релігійна громада у селі Підзахаричі Вижницького району голосування за вихід з УПЦ МП та перехід в Православну церкву України проголосувала в неділю після служби Божої в храмі святителя Василія Великого. На збори прийшло 65 парафіян. Загалом з них «за» перехід проголосувало 61 людина, повідомив священник ПЦУ Роман Грищук. Четверо виборців утрималося.

26 січня також збори релігійної громади відбулися в селі Дубівці Кіцманської громади. На зібрання в місцевий клуб прийшло 115 членів громади. Одноголосно люди вирішили вийти з-під юрисдикції УПЦ МП та перейти в ПЦУ. На зборах також затвердили статут релігійної громади парафії на честь Успіння Пресвятої Богородиці села Дубівці.

Додамо, що тиждень тому церковна громада села Комарівці проголосувала за вихід з Української православної церкви Московського патріархату після скандалу з священниками УПЦ МП на похороні загиблого військового. Голосування відбулося в неділю після служби божої, 19 січня. За перехід до Православної церкви України проголосувало 146 членів церковної громади, 10 прихильників УПЦ МП в голосуванні брати участь відмовилися.

Додамо, що у Чернівецькій області налічується 376 релігійних громад, які належать до УПЦ МП. Найбільше їх у Чернівецькому районі – 212, у Вижницькому – 48, Дністровському – 95. Водночас Православній церкві України підпорядковується 169 релігійних громад.

З 2019 року у 43 населених пунктах області відбулися збори громадян, які вирішили змінити канонічне підпорядкування з Української православної церкви московського патріархату на Православну церкву України. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 25 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 7. З початку 2025 року релігійні громади сіл Дубівці та Підзахаричі – четверті та, відповідно, п’яті, які вже перейшла в ПЦУ.