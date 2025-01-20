За перехід проголосували в селі Комарівці

На Буковині церковна громада села Комарівці проголосувала за вихід з Української православної церкви Московського патріархату після скандалу з священниками УПЦ МП на похороні загиблого військового. Голосування відбулося в неділю після служби божої, 19 січня. За перехід до Православної церкви України проголосувало 146 членів церковної громади, 10 прихильників УПЦ МП в голосуванні брати участь відмовилися.

Члени церковної громади села Комарівці Сторожинецької громади провели збори щодо виходу з-під юрисдикції Московського патріархату і переходу в ПЦУ. Зібрання відбулося в неділю на площі перед будівлею старостинського округу, повідомив священник ПЦУ Роман Грищук. Нову громаду назвали Храм успіння Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ.

Загалом за перехід проголосувало 146 членів громади. На зібранні також були присутні 10 представників громади УПЦ МП. Вони оголосили, що не братимуть участі в голосуванні.

Таке рішення про перехід з УПЦ МП в ПЦУ в Комарівці прийняли після того, як 13 січня священники Московського патріархату разом з своїми прибічники спровокували конфлікт на похороні загиблого військового Павла Унгуряна. Спочатку парох УПЦ МП дозволи привести обряд відспівування військовим капеланам в церкві села Комарівці. Однак на службу божу приїхали інші священники з московського патріархату, прийшли їх віряни й почали кричати та ображати військових, які прийшли на похорон. Також військових капеланів не пустили за захристіє храму.

Додамо, що у Чернівецькій області налічується 378 релігійних громад, які належать до УПЦ МП. Найбільше їх у Чернівецькому районі – 213, у Вижницькому – 49, Дністровському – 95. Водночас Православній церкві України підпорядковується 167 релігійних громад.

З 2019 року у 43 населених пунктах області відбулися збори громадян, які вирішили змінити канонічне підпорядкування з Української православної церкви московського патріархату на Православну церкву України. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 25 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 7. З початку 2025 року релігійна громада села Комарівці – третя, яка вже перейшла в ПЦУ.